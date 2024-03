Initiation à la découpe de verre JEMA 2024 CIAP Parthenay, dimanche 7 avril 2024.

Initiation à la découpe de verre JEMA 2024 CIAP Parthenay Deux-Sèvres

Venez vous initier à la découpe de verre et au collage sur plaque avec Nathalie Fradet, fusing vitrailliste.

Dans cet atelier, vous allez apprendre à découper 7 pièces géométriques en verre fin.

Ces 7 morceaux sont les reproductions d’un casse-tête chinois nommé le Tangram.

Collés sur une plaque transparente, ils formeront un chameau.

La création sera cuite dans un four à fusion de verre et sera restituée ultérieurement.

Aucune connaissance n’est requise pour réaliser ce projet.

Vous choisirez vos couleurs.

Vous aurez sous les yeux la solution du casse-tête.

Au terme de l’activité, les créations seront cuites dans son atelier et seront à récupérer ultérieurement au musée.

Tout public à partir de 15 ans

Jauge limitée, réservation obligatoire ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

CIAP 28 Rue du Château

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine musee@cc-parthenay-gatine.fr

L’événement Initiation à la découpe de verre JEMA 2024 Parthenay a été mis à jour le 2024-03-15 par CC Parthenay Gâtine