Initiation à la danse voltige Halle des Eyzies Les Eyzies, mercredi 3 avril 2024.

Initiation à la danse voltige Halle des Eyzies Les Eyzies Dordogne

Initiation à la Halle aux Eyzies à la danse voltige durant 30 minutes pour enfants (dès 4 ans), ados et adultes. Réservez votre créneau horaire auprès de la compagnie Alix Ô Pays des Merveilles. Prix libre.

Après s’être produite au Château de Puymartin et au Musée National de Préhistoire, lors de la nuit des Musées, la Compagnie Alix Ô Pays des Merveilles propose une initiation à la danse voltige durant 30 minutes. Pour enfants (dès 4 ans), ados et adultes. Réservez votre créneau horaire auprès de la compagnie. Prix libre. .

Début : 2024-04-03 09:30:00

fin : 2024-04-03 17:30:00

Halle des Eyzies 2 avenue de la préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

