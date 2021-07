Castelnau-Barbarens Village Castelnau-Barbarens, Gers Initiation à la danse traditionnelle Village Castelnau-Barbarens Catégories d’évènement: Castelnau-Barbarens

Gers

Initiation à la danse traditionnelle Village, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Castelnau-Barbarens. Initiation à la danse traditionnelle

Village, le samedi 18 septembre à 20:00

Initiation à la danse traditionnelle comme le rondeau. Cette activité sera suivie d’un bal avec Marc et ses Coussins (21h30) Château Saint-Guiraud (Route de Samatan) Buvette

Entrée libre, un contrôle pass sanitaire ou une jauge pourra être mis.e en place en fonction de la législation courante

Initiation à la danse traditionnelle. Village 32450, Castelnau-Barbarens Castelnau-Barbarens Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Castelnau-Barbarens, Gers Autres Lieu Village Adresse 32450, Castelnau-Barbarens Ville Castelnau-Barbarens lieuville Village Castelnau-Barbarens