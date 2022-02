Initiation à la danse traditionnelle québecoise Dieppe, 11 juin 2022, Dieppe.

Initiation à la danse traditionnelle québecoise Dieppe

2022-06-11 16:00:00 – 2022-06-11

Dieppe Seine-Maritime

Set carrés, cotillons et contre-danse, les pas de ces danses de nos cousins québecois seront guidés par la mélodie du violon d’Olivier Chérès et la voix de la câlleuse Brigitte Lebailly. Découvrez les rythmes et l’ambiance des soirées parfumées par le sirop d’érable

dernière mise à jour : 2022-02-21 par