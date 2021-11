Saint-Estèphe Saint-Estèphe Gironde, Saint-Estèphe Initiation à la danse tahitienne Saint-Estèphe Saint-Estèphe Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Estèphe

Initiation à la danse tahitienne Saint-Estèphe, 5 décembre 2021, Saint-Estèphe. Initiation à la danse tahitienne Saint-Estèphe

2021-12-05 – 2021-12-05

Saint-Estèphe Gironde 8 EUR La danse Tahitienne est un art ancestral partagé dans toute la Polynésie. Venez la découvrir avec Hinepoetea qui va vous y initier. 2 sessions sont prévues :

10h: Initiation enfants ( à partir de 6 ans)

11h: Initiation adultes ( à partir de 12 ans)

Inscription obligatoire avant le 1er Décembre. La danse Tahitienne est un art ancestral partagé dans toute la Polynésie. Venez la découvrir avec Hinepoetea qui va vous y initier. 2 sessions sont prévues :

10h: Initiation enfants ( à partir de 6 ans)

11h: Initiation adultes ( à partir de 12 ans)

Inscription obligatoire avant le 1er Décembre. +33 6 40 07 90 22 La danse Tahitienne est un art ancestral partagé dans toute la Polynésie. Venez la découvrir avec Hinepoetea qui va vous y initier. 2 sessions sont prévues :

10h: Initiation enfants ( à partir de 6 ans)

11h: Initiation adultes ( à partir de 12 ans)

Inscription obligatoire avant le 1er Décembre. Aérofit Pauillac

Saint-Estèphe

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Estèphe Autres Lieu Saint-Estèphe Adresse Ville Saint-Estèphe lieuville Saint-Estèphe