Initiation à la Danse Orientale à Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes, 3 décembre 2022, Monts-sur-Guesnes. Initiation à la Danse Orientale à Monts-sur-Guesnes

12 Place Frézeau de la Frezelière Salle Polyvalente Monts-sur-Guesnes Vienne Salle Polyvalente 12 Place Frézeau de la Frezelière

2022-12-03 – 2022-12-03

Vienne Initiation à la Danse Orientale proposée par l’association Progecat au profit du Téléthon.

