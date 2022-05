Initiation à la Danse Latine et soirée dansante Square de la Roseraie Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Initiation à la Danse Latine et soirée dansante Square de la Roseraie Belfort, 3 juin 2022, Belfort. Initiation à la Danse Latine et soirée dansante

Square de la Roseraie Belfort, le vendredi 3 juin à 19:30

En guise d’ouverture à la session 2022 des “Rendez vous aux jardins”, la ville de Belfort vous propose de prendre part à une initiation “danse latine” encadrée par un danseur professionnel. Cette manifestation sera l’occasion de combiner musicalité et art floral dans le cadre idylique du square de la Roseraie. Cet évènement débutera par: – 2 leçons succèssives de 50 minutes dirigé par le professionnel qui partagerera les notions élémentaires de la bachata; – S’en suivra une soirée dansante de quelques heures permettant de mettre en pratique librement les bases précédemment assimilées. **À noter** : En prévision des fortes chaleurs, n’hésitez pas à vous munir de bouteilles d’eau. Des chaussures adaptées vous sont recommandées

