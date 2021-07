Chauffailles Chauffailles Chauffailles, Saône-et-Loire Initiation à la danse country au camping Les Feuilles Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Saône-et-Loire

Initiation à la danse country au camping Les Feuilles Chauffailles, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Chauffailles. Initiation à la danse country au camping Les Feuilles 2021-07-09 – 2021-07-09 Camping municipal Les Feuilles 18 Rue du Châtillon

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles EUR Atelier d’initiation à la danse country, avec les animatrices de la section Country du GRS. Ouvert à tous et à toutes ! campinglesfeuilles@chauffailles.fr +33 3 85 26 48 12 Atelier d’initiation à la danse country, avec les animatrices de la section Country du GRS. Ouvert à tous et à toutes ! dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Chauffailles, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Chauffailles Adresse Camping municipal Les Feuilles 18 Rue du Châtillon Ville Chauffailles lieuville 46.19968#4.33744