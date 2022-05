Initiation à la danse bretonne

Initiation à la danse bretonne, 26 juillet 2022, . Initiation à la danse bretonne

2022-07-26 – 2022-07-26 Avec Le Cercle Celtique de Landivisiau. Danseurs et musiciens vous propose une initiation à la danse bretonne. Avec Le Cercle Celtique de Landivisiau. Danseurs et musiciens vous propose une initiation à la danse bretonne. dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville