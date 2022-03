Initiation à la danse bretonne Trégunc Trégunc Catégories d’évènement: Finistère

2022-04-02

Trégunc Finistère L’Ecole Diwan de Trégunc propose une initiation à la danse bretonne.

Leçon assurée par un membre du cercle celtique de Fouesnant.

