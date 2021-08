Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Initiation à la Danse Bretonne Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Initiation à la Danse Bretonne Saint-Brieuc, 25 août 2021, Saint-Brieuc. Initiation à la Danse Bretonne 2021-08-25 18:30:00 – 2021-08-25 20:00:00

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Pour s’initier aux danses bretonnes ou parfaire ses pas.

Co-organisé par Telenn en partenariat avec :

– le Cercle Celtique de Saint-Brieuc,

– le cercle celtique Sterenn ar Goued de La Méaugon,

– le cercle celtique Mod Kozh de l’Ic de Pordic,

– le cercle celtique du Roselier de Plérin. Entrez dans la ronde au Ti ar Vro – l’Ôté! +33 2 96 77 31 91 https://www.tiarvro-santbrieg.bzh/ Pour s’initier aux danses bretonnes ou parfaire ses pas.

Co-organisé par Telenn en partenariat avec :

– le Cercle Celtique de Saint-Brieuc,

– le cercle celtique Sterenn ar Goued de La Méaugon,

– le cercle celtique Mod Kozh de l’Ic de Pordic,

– le cercle celtique du Roselier de Plérin. Entrez dans la ronde au Ti ar Vro – l’Ôté! dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Ville Saint-Brieuc lieuville 48.52266#-2.75305