Initiation à la danse bretonne et aux jeux bretons

Initiation à la danse bretonne et aux jeux bretons, 18 août 2022, . Initiation à la danse bretonne et aux jeux bretons



2022-08-18 – 2022-08-18 Dans le cadre du Festival de La Saint-Loup. Ce jour, la danse proposée sera La Dérobée de Guingamp avec les animateurs Gaëlle Herbert et Bertrand Thollas. Vous pourrez également vous initier aux jeux bretons. Dans le cadre du Festival de La Saint-Loup. Ce jour, la danse proposée sera La Dérobée de Guingamp avec les animateurs Gaëlle Herbert et Bertrand Thollas. Vous pourrez également vous initier aux jeux bretons. dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville