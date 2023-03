Initiation à la danse brésilienne MPT de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud Catégories d’Évènement: 79450

Saint-Aubin-le-Cloud

Initiation à la danse brésilienne MPT de Saint-Aubin-le-Cloud, 18 mars 2023, Saint-Aubin-le-Cloud . Initiation à la danse brésilienne 11 Rue de l’Hôtel de Ville MPT de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud 79450 MPT de Saint-Aubin-le-Cloud 11 Rue de l’Hôtel de Ville

2023-03-18 14:30:00 – 2023-03-18 18:30:00

MPT de Saint-Aubin-le-Cloud 11 Rue de l’Hôtel de Ville

Saint-Aubin-le-Cloud

79450 Initiation à la danse brésilienne populaire avec Salya. Laissez-vous guider le temps d’un après-midi dans des mouvements simples qui permettent de solliciter le corps tout en respectant notre essence fondamentale. Cette danse est une invitation à être ensemble dans l’ici et maintenant en honorant la beauté de faire partie de la nation humaine. Ce stage tous niveaux, accessible même aux grands débutants. L’idée étant de partager un moment convivial tout en se mettant en mouvement. Inscription indispensable auprès de Cécile. Initiation à la danse brésilienne populaire avec Salya. Laissez-vous guider le temps d’un après-midi dans des mouvements simples qui permettent de solliciter le corps tout en respectant notre essence fondamentale. Cette danse est une invitation à être ensemble dans l’ici et maintenant en honorant la beauté de faire partie de la nation humaine. Ce stage tous niveaux, accessible même aux grands débutants. L’idée étant de partager un moment convivial tout en se mettant en mouvement. Inscription indispensable auprès de Cécile. MPT ST AUBIN

MPT de Saint-Aubin-le-Cloud 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: 79450, Saint-Aubin-le-Cloud Autres Lieu Saint-Aubin-le-Cloud Adresse Saint-Aubin-le-Cloud 79450 MPT de Saint-Aubin-le-Cloud 11 Rue de l'Hôtel de Ville Ville Saint-Aubin-le-Cloud Departement 79450 Lieu Ville MPT de Saint-Aubin-le-Cloud 11 Rue de l'Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud 79450 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aubin-le-cloud /

Initiation à la danse brésilienne MPT de Saint-Aubin-le-Cloud 2023-03-18 was last modified: by Initiation à la danse brésilienne MPT de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud 18 mars 2023 11 Rue de l'Hôtel de Ville MPT de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud 79450 79450 MPT de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Aubin-le-Cloud 79450