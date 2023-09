Initiation à la danse baroque Bibliothèque André Malraux Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 15 novembre 2023

de 16h00 à 17h30

.Tout public. gratuit

Réservation conseillée au 01 45 44 53 85 ou à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Venez découvrir la danse baroque et faire quelques pas dans cet atelier mené par Gudrun Skamletz, professeure de danses anciennes au Conservatoire Jean-Philippe Rameau.

Auprès de Gudrun Skamletz, faites l’expérience de pratiquer la danse du temps de Louis XIV, quand cet art était une des occupations incontournables de la cour royale. Pas de danse rythmés, gestes élégants, figures harmonieuses dans l’espace et jeux d’interaction avec son partenaire feront de cette pratique un beau moment de convivialité !

La participation à cet atelier ne nécessite aucune expérience en danse.

D’origine autrichienne, Gudrun Skamletz reçoit une formation pluridisciplinaire en Allemagne et en France. En parallèle de ses expériences en tant que danseuse dans différentes productions d’opéra et dans des compagnies de danse contemporaine, elle travaille en danse baroque depuis 1994. Depuis 2011, elle l’enseigne aussi à des amateurs et à des professionnels, à des danseurs, comédiens, circassiens et musiciens, à des enfants, des adolescents et des adultes de tout âge.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme

