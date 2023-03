Initiation à la danse avec Rock n’ Star Center V And B Montluçon Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Allier Rock N’Star Center vous propose une initiation à la danse (salsa, bachata, kizomba) le samedi 11 mars de 14h à 16h au bar « Le V And B » à Montluçon rock.n.star@wanadoo.fr +33 4 70 09 29 49 https://rocknstar-center.jimdofree.com/ V And B Montluçon Rue Nicolas Rambourg Montluçon

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

