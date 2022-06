Initiation à la cuisine japonaise avec Junko Sakurai

2022-06-16 – 2022-06-16 EUR 40 40 Lors de cette initiation à la cuisine japonaise, vous préparerez avec Junko Sakurai votre repas du soir, et vous verrez quels vins s'accordent avec ce style de cuisine. Inscription auprès du château (10 places maximum). Cet événement est organisé dans le cadre d'«Un été à Thieuley, Saison 3».

