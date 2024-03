Initiation à la cueuillette des champignons Audenge, dimanche 13 octobre 2024.

Accompagnés par Alexandre, le connaisseur du coin et animateur nature, on s’initie à la cueillette des champignons.

On découvre le patrimoine mycologique des forêts du Bassin et on apprend à distinguer les principales espèces comestibles de nos sous-bois.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 10:00:00

fin : 2024-10-13 12:00:00

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

