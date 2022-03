Initiation à la création de mandalas végétaux avec l’atelier du Hètre Le Carmel Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer

Initiation à la création de mandalas végétaux avec l’atelier du Hètre Le Carmel, 4 juin 2022, Saint-Pair-sur-Mer. Initiation à la création de mandalas végétaux avec l’atelier du Hètre

Le Carmel, le samedi 4 juin à 10:00

Avec l’atelier du Hètre, venez vous initier à la création de mandalas végétaux dans le jardin du Carmel.

Sur inscription auprès de l’Office Culturel

Création de mandalas végétaux Le Carmel 213 route de Lézeaux ,50380 Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Pair-sur-Mer Autres Lieu Le Carmel Adresse 213 route de Lézeaux ,50380 Saint-Pair-sur-Mer Ville Saint-Pair-sur-Mer lieuville Le Carmel Saint-Pair-sur-Mer Departement Manche

Le Carmel Saint-Pair-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pair-sur-mer/

Initiation à la création de mandalas végétaux avec l’atelier du Hètre Le Carmel 2022-06-04 was last modified: by Initiation à la création de mandalas végétaux avec l’atelier du Hètre Le Carmel Le Carmel 4 juin 2022 Le Carmel Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer Manche