Venez vous initier à la course d’orientation, progressez et challengez-vous autour de courses d’orientation ludiques et différentes chaque samedi. La dernière séance aura lieu le samedi 18/11 et durera 2 heures (grande course d’orientation spéciale Noel). Le groupe étant limité à une quizaine de personnes, l’inscription préalable est donc obligatoire pour pouvoir y participer.

Gratuit

5 séances d’initiation à la course d’orientation gratuites Olivet Domaine du Donjon Rue de la Trésorerie 45160 OLIVET Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T11:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T11:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T11:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T11:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T12:00:00

