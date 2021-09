Autoire Autoire Autoire, Lot Initiation à la Construction en Pierre Sèche Autoire Autoire Catégories d’évènement: Autoire

Initiation à la Construction en Pierre Sèche 2021-10-04 13:45:00 13:45:00 – 2021-10-04

Autoire Lot Autoire

Autoire Lot Autoire Fruit de l’épierrement des parcelles cultivées, les constructions en pierre sèche sont des éléments identitaires de nos causses, particulièrement menacés.

Présentation de quelques éléments sur l’histoire de la construction des murets et du petit bâti traditionnel en pierre sèche du Causse. Puis apprentissage des techniques traditionnelles de construction dans le cadre d’un chantier convivial. Reculée d’Autoire.

Sur réservation.

Pensez à vous équiper de bonnes chaussures et de gants pour manipuler la pierre. +33 5 65 53 40 00 ot dernière mise à jour : 2021-09-21 par

