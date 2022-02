Initiation à la conception d’une lettrine Montmorot Montmorot Catégories d’évènement: Jura

Montmorot

Initiation à la conception d’une lettrine Montmorot, 28 avril 2022, Montmorot. Initiation à la conception d’une lettrine Impasse des Archives Archives Départementales du Jura Montmorot

2022-04-28 – 2022-04-28 Impasse des Archives Archives Départementales du Jura

Montmorot Jura Montmorot EUR La calligraphie

Adultes et enfants dès 8 ans.

Séances gratuites, sur inscription, en fonction des places disponibles.

Jeudi 28 Avril de 14h à 16h

Places limitées à 10 personness Impasse des Archives Archives Départementales du Jura Montmorot

