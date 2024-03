Initiation à la communication non violente Médiathèque Louis Aragon Martigues, samedi 23 mars 2024.

Initiation à la communication non violente Méthode de communication qui invite à se reconnecter à soi (émotions, besoins) et à éviter nos conditionnement mentaux. Samedi 23 mars, 10h30 Médiathèque Louis Aragon Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:30:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:30:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

« Il y a plus d’intelligence dans deux cœurs qui essayent de se comprendre que dans deux intelligences qui essayent d’avoir raison. » (Thomas d’Ansembourg).

La communication non violente est une méthode de communication en 4 étapes mise en place par Marshall B. Rosenberg, psychologue, clinicien, homme de paix.

Elle invite à se reconnecter à soi (émotions, besoins) et à explorer d’autres sentiers que les autoroutes bien tracées de nos conditionnement mentaux.

Venez découvrir et vous essayer à la communication non violente, au travers d’apports théoriques mais aussi de jeux et de mises en application, dans cet atelier qui se veut participatif et d’échange

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 80 27 97 »}]

Communication non violente Développement personnel