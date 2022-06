Initiation à la collagraphie

Initiation à la collagraphie, 20 juillet 2022, . Initiation à la collagraphie



2022-07-20 – 2022-07-20 0 0 0 Initiation à la collagraphie, technique de gravure basée sur le collage en compagnie de l’artiste plasticienne Séverine Rabozzi. Initiation à la collagraphie, technique de gravure basée sur le collage en compagnie de l’artiste plasticienne Séverine Rabozzi. Initiation à la collagraphie, technique de gravure basée sur le collage en compagnie de l’artiste plasticienne Séverine Rabozzi. activités bibliothèque

Détails Other Lieu Adresse lieuville