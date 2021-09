Saint-Laurent-du-Maroni Camp de la transportation Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni Initiation à la coiffure Saramaka Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni Catégories d’évènement: Guyane

Saint-Laurent-du-Maroni

Initiation à la coiffure Saramaka Camp de la transportation, 18 septembre 2021, Saint-Laurent-du-Maroni. Initiation à la coiffure Saramaka

Camp de la transportation, le samedi 18 septembre à 16:00

La coiffure traditionnelle bushinengue, et tout particulièrement Saamaka, avec ses techniques et ses formes héritées d’Afrique, est un véritable art vivant qui mêle pratique quotidienne et évolutions au fil des modes et des nouvelles tendances. L’association Lobi Makandi propose de vous initier aux différentes techniques de coiffures, tresses, nattes…

Sur inscription

Initiation à la coiffure Saramaka Camp de la transportation Case d’entrée droite de la transportation, Saint Laurent du Maroni, Guyane Française Saint-Laurent-du-Maroni Guyane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni Autres Lieu Camp de la transportation Adresse Case d'entrée droite de la transportation, Saint Laurent du Maroni, Guyane Française Ville Saint-Laurent-du-Maroni lieuville Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni