Initiation à la chanson populaire italienne à Paris, 4 février 2023, .

Le samedi 04 février 2023

de 10h30 à 16h00

. payant

Inscription 60 euros

Infos et inscriptions: canzonette97@yahoo.fr

Un samedi pas comme les autres en chantant l’Italie.

Ce stage, animé et accompagné à la guitare par Paola Niggi, s’adresse à celles et à ceux qui souhaitent découvrir les chants populaires italiens issus de la tradition orale. Pendant cette journée, vous évoluerez dans un bain linguistique global et dans une ambiance ludique. L’étude des paroles et du contexte historique et géographique précéderont l’apprentissage du chant choral. Vous connaîtrez ainsi quelques chansons parmi les plus célèbres du répertoire populaire italien. Aucune connaissance musicale n’est requise. En revanche, quelques notions d’italien sont souhaitables ainsi que l’envie de chanter en italien !

Contact : https://choralecanzonette.fr/stages-2023/ canzonette97@yahoo.fr https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97 https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97

