Initiation à la Céramique pour les enfants JUILLET & AOUT Bayeux Bayeux Catégories d’évènement: 14400

Bayeux

Initiation à la Céramique pour les enfants JUILLET & AOUT Bayeux, 5 juillet 2022, Bayeux. Initiation à la Céramique pour les enfants JUILLET & AOUT Atelier Boutique 5, rue de la Chaîne Bayeux

2022-07-05 10:30:00 – 2022-07-07 11:30:00 Atelier Boutique 5, rue de la Chaîne

Bayeux 14400 Vos enfants passeront un bon moment de DÉCOUVERTE et de CRÉATION. Informations pratiques :

Stage d’initiation à la céramique.

C’est deux cours d’une heure. – 1h de fabrication le MARDI

– 1h de décoration le JEUDI sur terre crue et sèche. Cuisson des pièces sous 4 à 8 semaines. Possibilité d’envoi postal après cuisson. Frais de port en sus. Dès 6 ans.

Places disponibles : 4 à 5 enfants maximums par session. Lieu : Atelier Boutique « Morgane Thomassin Céramiste »,

5, rue de la chaîne 14400 BAYEUX _ Quartier historique de la cathédrale_ RÉSERVATION et INFOS sur mon site internet : www.morganeceramique.com Vos enfants passeront un bon moment de DÉCOUVERTE et de CRÉATION. Informations pratiques :

Stage d’initiation à la céramique.

C’est deux cours d’une heure. – 1h de fabrication le MARDI

– 1h de décoration le JEUDI sur terre crue et sèche… morgane.thomassin.ceramiste@gmail.com +33 6 60 44 10 48 https://www.morganeceramique.com/ Vos enfants passeront un bon moment de DÉCOUVERTE et de CRÉATION. Informations pratiques :

Stage d’initiation à la céramique.

C’est deux cours d’une heure. – 1h de fabrication le MARDI

– 1h de décoration le JEUDI sur terre crue et sèche. Cuisson des pièces sous 4 à 8 semaines. Possibilité d’envoi postal après cuisson. Frais de port en sus. Dès 6 ans.

Places disponibles : 4 à 5 enfants maximums par session. Lieu : Atelier Boutique « Morgane Thomassin Céramiste »,

5, rue de la chaîne 14400 BAYEUX _ Quartier historique de la cathédrale_ RÉSERVATION et INFOS sur mon site internet : www.morganeceramique.com Morgane Thomassin Céramiste

Atelier Boutique 5, rue de la Chaîne Bayeux

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 14400, Bayeux Autres Lieu Bayeux Adresse Atelier Boutique 5, rue de la Chaîne Ville Bayeux lieuville Atelier Boutique 5, rue de la Chaîne Bayeux Departement 14400

Bayeux Bayeux 14400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayeux/

Initiation à la Céramique pour les enfants JUILLET & AOUT Bayeux 2022-07-05 was last modified: by Initiation à la Céramique pour les enfants JUILLET & AOUT Bayeux Bayeux 5 juillet 2022 14400 Bayeux

Bayeux 14400