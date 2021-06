rue Huygens Initiation à la Capoeira rue Huygens

Initiation à la Capoeira rue Huygens, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, . Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 16h à 18h

Le dimanche 4 juillet 2021

de 16h à 18h

gratuit

Vous ne connaissez pas la Capoeira ? C’est le moment de venir vous tester ! Venez découvrir cet art martial afro-brésilien, ludique et acrobatique ! Événements -> Événement sportif rue Huygens rue Huygens 75014

4 : Vavin (124m) 6 : Edgar Quinet (197m)

Contact :Association Jogaki Capoeira http://www.paris-capoeira.fr/ https://www.facebook.com/JogakiCapoeiraParis Événements -> Événement sportif Plein air;Sport

Date complète :

2021-07-03T16:00:00+02:00_2021-07-03T18:00:00+02:00;2021-07-04T16:00:00+02:00_2021-07-04T18:00:00+02:00

MA14 / Luciole

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu rue Huygens Adresse rue Huygens lieuville rue Huygens