INITIATION À LA CAPOEIRA

INITIATION À LA CAPOEIRA, 17 août 2022, . INITIATION À LA CAPOEIRA



2022-08-17 – 2022-08-17 Macha, professeur de Capoeira, vous fera découvrir les bases de cet art martial dansant, au cœur de la forêt du Domaine de Pan. Macha, professeur de Capoeira, vous fera découvrir les bases de cet art martial dansant, au cœur de la forêt du Domaine de Pan. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville