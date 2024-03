Initiation à la calligraphie médiévale Couvent des Jacobins Toulouse, mardi 9 avril 2024.

Initiation à la calligraphie médiévale Découvrez si vous avez la dextérité des calligraphes d’antan et apprenez à manier les rudiments de cette discipline à travers notre atelier. 9 et 16 avril Couvent des Jacobins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T10:30:00+02:00 – 2024-04-09T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-16T10:30:00+02:00 – 2024-04-16T12:00:00+02:00

« Plumes et Parchemins », un atelier manuel à découvrir en famille

Découvrez si vous avez la dextérité des calligraphes d’antan et apprenez à manier les rudiments de cette discipline à travers notre atelier.

Vous manquez d’idées pour animer vos matinées pendant les vacances de Printemps 2024 ? Inscrivez vous à cet atelier où découverte et apprentissage ne font qu’un. Une expérience idéale pour les enfants et les familles mais également pour tous les curieux, à partir de 8 ans.

Une introduction à la fabrication des manuscrits

Le couvent des Jacobins abritant la plus grande bibliothèque du midi au Moyen Âge, vous êtes au bon endroit ! A travers une animation pédagogique détaillée, vous découvrirez les secrets de fabrication des ouvrages du Moyen Âge, du matériel utilisé aux métiers gravitant autour du livre, et aurez la chance d’admirer les manuscrits originaux dans l’exposition « Cathares ».

Une activité manuelle à visée artistique

Après une visite du couvent et de l’exposition, initiez-vous à la calligraphie médiévale en vous mettant dans la peau d’un frère copiste et expérimentez différents types d’écritures telles que l’onciale ou la caroline.

A l’aide d’outils de calligraphie adaptés à la pratique et à votre niveau, réalisez votre première création que vous emporterez à l’issue de l’atelier. Une façon atypique et ludique d’endosser le rôle des érudits de jadis.

Rappels pratiques

Réservation obligatoire sur l’une des deux dates disponibles :

Dates : mardis 9 et 16 avril 2024

Horaire : 10h30

Durée : 1h30

IMPORTANT : 1 adulte accompagnant par enfant

Tarif : billet d’entrée + billet atelier à 3€

Le billet d’entrée (à prendre séparemment) vous donne accès au monument et à l’exposition temporaire « Cathares ». Toulouse dans la croisade.

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.couvent-jacobins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229193483749 »}] [{« link »: « https://billetterie.couvent-jacobins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229166976671 »}] Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l’année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l’ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole

sortie culturelle visiter Toulouse