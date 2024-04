Initiation à la bryologie Besain, samedi 14 septembre 2024.

Initiation à la bryologie Besain Jura

SORTIE D’INITIATION À LA BRYOLOGIE SUR LE PREMIER PLATEAU DU JURA ET LA COMBE D’AIN

Une sortie de découverte des mousses et des hépatiques du premier plateau du Jura et de la Combe d’Ain.

Public Communauté naturaliste au sens large

Animé par Brendan Greffier (CBNFC-ORI)

Lieu de rendez-vous exact précisé lors de l’inscription. Nombre de places limité. Inscription obligatoire en ligne ou par mail auprès de l’animateur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 10:00:00

fin : 2024-09-14

Besain 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté brendan.greffier@cbnfc.org

