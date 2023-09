Initiation à la broderie Atelier Machin machine & Cie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Initiation à la broderie Atelier Machin machine & Cie Paris, 1 octobre 2023, Paris. Le dimanche 01 octobre 2023

de 10h30 à 12h30

Tarif 40 € – matériel fournis Réservations sur le site ( l'atelier est limité à six participant(e)s En quelques heures apprenez les points de base de la broderie. Maria Paula vous guide dans ce nouvel espace de liberté créative Initiation à la broderie, guidée par Maria Paula, plongez dans un univers de couleurs et de liberté et personnalisez vos vêtements ! Atelier Machin machine & Cie 9 rue du Transvaal 75020 Paris Contact : https://www.machinmachineetcie.com/book-online +33615995448

@ maria paula Salcedo Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Atelier Machin machine & Cie Adresse 9 rue du Transvaal Ville Paris

