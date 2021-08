Nyons Maison des associations - Salle 11 - Draye de Meyne - Nyons Drôme, Nyons Initiation à la botanique Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Basée sur l’utilisation d’un logiciel sur la botanique joyeuse produite par l’association “sauvages du Poitou” [[https://www.sauvagedupoitou.com](https://www.sauvagedupoitou.com)](https://www.sauvagedupoitou.com) A partir des photos de la commission Catananche de l’UNTL

Activité réservée aux adhérents. La réservation est conseillée. Après 14 h 20, les adhérents n’ayant pas réservé seront acceptés.

Animateur : Michel Beunardeau Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons Nyons Nyons Drôme

2022-01-08T14:30:00 2022-01-08T16:00:00

