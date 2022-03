Initiation à la botanique Longny les Villages, 8 mai 2022, Longny les Villages.

Initiation à la botanique Longny les Villages

2022-05-08 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-08 18:30:00 18:30:00

Longny les Villages Orne

Sortie Espace Naturel Sensible, coteau de La Bandonnière organisée par le Conseil Départemental de l’Orne et l’ Association Faune et Flore de l’Orne.

Initiation à la botanique et reconnaissance des espèces caractéristiques des coteaux percherons.

Informations Office de tourisme des Hauts du Perche : 02 33 73 66 23

Lieu rdv : Devant l’Office de Toursime

+33 2 33 73 66 23

Longny les Villages

