Jardin Camifolia, le dimanche 5 juin à 14:00

L’association Les Amis du Jardin Camifolia compte une cinquantaine d’adhérents actifs en tant que bénévoles et appuient les actions prévues dans le programme annuel du Jardin Camifolia. Un de leurs objectifs : valoriser et diffuser les connaissances sur les plantes médicinales et aromatiques. C’est avec un grand plaisir qu’ils vous accueilleront au sein du Jardin Camifolia pour une initiation à la botanique.

Inclus dans le billet d’entrée

par l’association Les Amis du Jardin Camifolia Jardin Camifolia 11 rue de l’Arzillé 49120 Chemillé Chemillé-en-Anjou Chemillé Maine-et-Loire

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

