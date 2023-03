Initiation à la Botanique Chailloué Chailloué Catégories d’Évènement: Chailloué

Orne

Initiation à la Botanique, 18 avril 2023, Chailloué Chailloué. Initiation à la Botanique ancienne Mairie de Marmouillé Chailloué Orne

2023-04-18 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-18 17:30:00 17:30:00 Chailloué

Orne Chailloué Cécile vous emmène en balade pour vous faire partager son amour des plantes sauvages et de la cueillette buissonnière. Renouer avec des gestes et des savoirs ancestraux. Cécile vous emmène en balade pour vous faire partager son amour des plantes sauvages et de la cueillette buissonnière. Renouer avec des gestes et des savoirs ancestraux. Chailloué

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Chailloué, Orne Autres Lieu Chailloué Adresse ancienne Mairie de Marmouillé Chailloué Orne Ville Chailloué Chailloué Departement Orne Lieu Ville Chailloué

Chailloué Chailloué Chailloué Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chailloue chailloue/

Initiation à la Botanique 2023-04-18 was last modified: by Initiation à la Botanique Chailloué 18 avril 2023 ancienne Mairie de Marmouillé Chailloué Orne Chailloué Orne

Chailloué Chailloué Orne