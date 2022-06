Initiation à la botanique Aulon Aulon Catégories d’évènement: Aulon

Hautes-Pyrénées

Initiation à la botanique Aulon, 29 juin 2022, Aulon. Initiation à la botanique

AULON Maison de la Nature Aulon Hautes-Pyrénées Réserve Naturelle Régionale d’Aulon|CDT65 Maison de la Nature AULON

2022-06-29 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-29 17:00:00 17:00:00

Maison de la Nature AULON

Aulon

Hautes-Pyrénées Aulon Le mercredi 29 juin, l’association la Frênette en collaboration avec la botaniste Françoise Laigneau vous invite à découvrir la flore pyrénéenne. Au cours d’une petite balade dans la Réserve, elle vous initiera à la reconnaissance et à l’identification des plantes. Sortie ouverte à tous, à ceux qui veulent avoir des connaissances et à ceux qui souhaitent les approfondir.

Rendez-vous à 9h à la Maison de la Nature d’Aulon (65240), le retour se fera en fin d’après-midi. Prévoir un pique-nique pour le repas du midi, des vêtements adaptés ainsi que des chaussures de marche.

Renseignements et inscription au 05 62 39 52 34 ou par mail à rnr.aulon@orange.fr. rnr.aulon@orange.fr +33 5 62 39 52 34 Maison de la Nature AULON Aulon

dernière mise à jour : 2022-06-23 par Réserve Naturelle Régionale d’Aulon|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Aulon, Hautes-Pyrénées Other Lieu Aulon Adresse Aulon Hautes-Pyrénées Réserve Naturelle Régionale d'Aulon, CDT65 Maison de la Nature AULON Ville Aulon lieuville Maison de la Nature AULON Aulon Departement Hautes-Pyrénées

Aulon Aulon Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aulon/

Initiation à la botanique Aulon 2022-06-29 was last modified: by Initiation à la botanique Aulon Aulon 29 juin 2022 AULON Maison de la Nature Aulon Hautes-Pyrénées Réserve Naturelle Régionale d'Aulon|CDT65

Aulon Hautes-Pyrénées