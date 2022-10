Initiation à la biérologie Niort, 25 octobre 2022, Niort.

Initiation à la biérologie

2022-10-25 19:00:00 – 2022-10-25 21:00:00

EUR 25 Un atelier ludique et pédagogique avec Paul, biérologue professionnel d’A Portée de Bière, pour percer le mystère de la bière artisanale et s’intéresser à son processus de fabrication et son étape clef, la fermentation. En plus de découvrir les étapes de fabrication de la bière artisanale et ses matières premières, cet atelier vous permettra de tester votre odorat et goûter les saveurs principales produites par 4 types de fermentations.

De 19h à 21h. (4 bières dégustées + tapas + atelier)

+33 5 49 17 50 45

Le Camji 3 Rue de l’Ancien Musée Niort

