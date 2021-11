Lacanau Lacanau 33680, Lacanau Initiation à la Belote Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: 33680

Lacanau

Initiation à la Belote Salle l'Escoure Place de l'Europe Lacanau 2021-11-10

2021-11-10 – 2021-11-10 Salle l’Escoure Place de l’Europe

Ce jeu de carte nécessite un vrai apprentissage, tant dans la connaissance des règles que par la mise en œuvre de tactiques, de stratégies pour gagner des points. Seules la pratique et l’expérience permettent de devenir un bon joueur de belote, ce qui est toutefois à la portée de chacun pour peu que l’on s’y intéresse vraiment. Les ateliers proposés par le CCAS permettent de se familiariser avec les règles et de rencontrer des partenaires de jeu de cartes de tous niveaux. Ces trois ateliers se dérouleront les mercredis 10, 17 et 24 novembre, de 10h à 12h dans le hall de la Salle L’Escoure, ceci dans le respect des règles sanitaires. LE CCAS DE LACANAU PROPOSE TROIS MATINÉES DE DÉCOUVERTE D’UN JEU DE CARTES PASSIONNANT : LA BELOTE.

+33 5 57 17 08 20

Détails Catégories d’évènement: 33680, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Salle l'Escoure Place de l'Europe Ville Lacanau lieuville Salle l'Escoure Place de l'Europe Lacanau