En attendant l’ouverture de cette nouvelle UE, l’UVSQ vous propose deux séances d’initiation les mardis 9 et 16 novembre. A travers trois notions essentielles mais méconnues de l’histoire de l’art (la collection, l’exposition et le faux), ce cours se donne pour objectif d’ouvrir aux conditions matérielles même de l’existence de toute œuvre et à son observation critique. Pour clôturer ces deux séances, une visite du Musée des Arts décoratifs sera organisée avant les vacances de Noel. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Les étudiants souhaitant s’inscrire doivent se manifester auprès de leurs gestionnaires et doubler leur demande par mail à [service.culturel@uvsq.fr](mailto:service.culturel@uvsq.fr) Les étudiants ne peuvent participer qu’une seule fois à l’UE durant leur cursus à l’UVSQ. UE limitée à 20 personnes Attention : – Aucune inscription tardive – Inscription définitive (pas de cours d’essai) **Contact** Service culturel des étudiants et des personnels 1, allée de l’astronomie 78280 Guyancourt 01 39 25 52 44 [service.culturel@uvsq.fr](mailto:service.culturel@uvsq.fr) [Avec Institut d’études culturelles et internationales (IECI)](https://www.ieci.uvsq.fr/)

Une nouvelle option de l’UE pratiques artistiques ouvrira au 2nd semestre 2021-2022 à l’UVSQ et sera consacrée à l’Histoire de l’art.

