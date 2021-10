Initiation 3D Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), 7 octobre 2021, Rennes.

Initiation 3D

du jeudi 7 octobre au jeudi 13 janvier 2022 à Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB)

Face au développement rapide des technologies de conception et d’impression 3D et à leur omniprésence dans nos activités (industries, loisirs), il semble important d’éveiller la curiosité des étudiants sur ces nouveaux outils, sur les possibilités actuelles et futures qu’ils offrent mais aussi sur les limites. ​ Les opportunités de fabrication et de visualisation offertes par la 3D et son accessibilité en font un outil pédagogique puissant, facile à prendre en main, permettant le développement de projets sur-mesure. Réalisation de maquettes de démonstration, d’outils, d’objets utiles ou décoratifs, de mécanismes, expérimentations, conception d’espaces, de produits ou de personnages, reproduction de formes existantes, l’étendue des possibilités offertes par la 3D n’a de limites que votre imagination. Quel que soit votre parcours, vous trouverez un intérêt à développer des compétences techniques dans ce domaine qui tend à se démocratiser.​ ​ **// Objectifs​** – Comprendre les enjeux autour de la 3D​ – Savoir naviguer dans un logiciel en 3 dimensions et comprendre les différentes logiques de conception​ – Savoir créer des volumes complexes à partir de volumes simples avec le logiciel Tinkercad​ – Savoir télécharger et Imprimer un objet​ **​** **// Programme​** – Présentation générale autour de la 3D, de ses applications, de son évolution​ – Découverte du logiciel Tinkercad​ – Démonstration et exercice: dessiner un porte-clé à personnaliser et un amplificateur de son pour portable​ – Démonstration logiciel Onshape, Sketchup et Blender pour expliquer les différentes logiques de conception ​ – Présentation des sites de téléchargement de fichiers, choix collectif d’un fichier à imprimer​ – Lancement d’une impression​ **​**

gratuit, sur inscription : sur le portail de la formation continue des personnels / par mail pour les étudiants

Une formation du Teaching Lab, parcours fabrication niveau 1

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T10:00:00 2021-10-07T13:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T13:00:00;2021-12-02T10:00:00 2021-12-02T13:00:00;2022-01-13T10:00:00 2022-01-13T13:00:00