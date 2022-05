Initation au Hip-hop

Initation au Hip-hop, 4 août 2022, . Initation au Hip-hop

2022-08-04 17:15:00 – 2022-08-04 18:15:00 La Ville d’Hermanville-sur-Mer propose des initiations au Hip-hop avec des démonstrations accompagnées par un danseur de West Art Danse.

Pensez à prendre une bouteille d’eau pour vous hydrater. La Ville d’Hermanville-sur-Mer propose des initiations au Hip-hop avec des démonstrations accompagnées par un danseur de West Art Danse. Pensez à prendre une bouteille d’eau pour vous hydrater. Westartdance.association@gmail.com +33 6 51 88 48 89 La Ville d’Hermanville-sur-Mer propose des initiations au Hip-hop avec des démonstrations accompagnées par un danseur de West Art Danse.

Pensez à prendre une bouteille d’eau pour vous hydrater. dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville