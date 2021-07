INISSAGE DE LA SAISON DIS] PLAY OFF [LINE ET DES EXPOSITIONS ESTIVALES Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 29 août 2021, Amilly.

INISSAGE DE LA SAISON DIS] PLAY OFF [LINE ET DES EXPOSITIONS ESTIVALES

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, le dimanche 29 août à 14:30

Nous sommes heureux de vous convier au finissage de la saison artistique Dis] Play Off [Line, le dimanche 29 août à partir de 14h30 ! À cette occasion, le centre d’art clôturera sa cinquième saison artistique qui aura été profondément marquée par des logiques de continuités et de discontinuités, littérales comme métaphoriques, sanitaires comme poétiques. Contre vents et marées, cette cinquième saison artistique aura présenté une grande variété de dispositifs de représentation (display) reposant sur des formes d’activations ou de désactivations des œuvres (play / off) qui sont venues définir, contourner, déplacer voire détourner des lignes de la création comme de celles de ses présupposés (play line(s)). L’invitation à l’exploration et à l’expression de nouveaux possibles dans le champ du signe s’est donc accompagnée d’une incitation à se confronter aux limites, aux manques, aux vides, aux suspensions ou aux effacements dans une appréhension du jeu – de rôle, de langages, de gestes, de formes, d’associations, de scénographies ou de regards – qui aura été le principal catalyseur de la diversité des présences, des intentions, des œuvres et de leurs mises en perspectives proposées tout au long de cette saison. Pour clore cette année bien remplie malgré les épreuves, l’équipe du centre d’art vous propose de venir partager un après-midi d’échanges, de performances, de lectures, de concerts et de dégustations artistiques, au fil d’un moment suspendu. Il y sera notamment question de conception non-linéaire du temps avec Bernhard Rüdiger, de Paresse avec les artistes résidents de La Verrerie* et de se réfugier sur des Îles de soi avec Maxime Juin, entre deux bras du Loing. Nous serons donc ravis de vous retrouver dans les meilleures conditions sanitaires de visite et de rencontre avec les artistes au cours de cette ultime occasion de (re)découvrir les expositions qui ont habité le centre d’art durant l’été. – * La Verrerie est une résidence d’artistes thématique, transdisciplinaire et sans obligation de production. Elle est organisée chaque été dans une longère située au milieu des bois, dans le parc naturel de la Touraine. Déroulé du finissage : 14h30 : ouverture des espaces d’expositions 15h15 : arrivée de la navette en provenance de la Gare de Montargis 15h30-16h30 : conversation publique avec Bernhard Rüdiger, artiste et commissaire de la carte blanche Chambre double, dans le cadre du finissage de cette dernière 16h45-17h45 : restitution de la résidence La Verrerie 2019 consacrée à la Paresse en compagnie des artistes Charles Dubois, Nolwenn Salaün, Benoît Vidal, Claire Peressotti et Côme Guerif, à la faveur de performances, lectures, concerts, dégustations artistiques et du lancement du livre d’artistes édité dans le cadre de cette troisième édition de la résidence (2020-2021) 18h-19h : conférence performée de Maxime Juin en collaboration avec l’artiste Virgil Noutang, dans le cadre du dernier temps de restitution de sa résidence d’auteur entamée au printemps dernier 19h15 : départ de la navette retour pour la Gare de Montargis – Dans le cadre de l’application des nouvelles dispositions sanitaires, la présentation d’un Pass Sanitaire valide au format digital ou papier vous sera demandée lors de votre présentation à l’accueil du centre d’art pour participer à cet événement. Navette bus Gare de Montargis < > Tanneries (gratuit) Aller : départ depuis la Gare de Montargis à 15h (en lien avec le Transilien au départ de Paris Gare de Lyon 13h16 > Montargis 14h55). Retour : départ depuis Les Tanneries à 19h15 (en lien avec le TER au départ de la Gare de Montargis 19h48 > Paris Bercy 20h50). Inscription navette obligatoire avant le 25 août 2021 : [contact-tanneries@amilly45.fr](mailto:contact-tanneries@amilly45.fr) / 02.38.85.28.50

INISSAGE DE LA SAISON DIS] PLAY OFF [LINE ET DES EXPOSITIONS ESTIVALES

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-29T14:30:00 2021-08-29T18:00:00