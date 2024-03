Inishowen Traditional Singers’ Circle Gaulín Centre Culturel Irlandais Paris, jeudi 14 mars 2024.

Inishowen Traditional Singers’ Circle Gaulín Cette édition spéciale du Gaulín mettra à l’honneur le Inishowen Traditional Singers’ Circle et, en particulier, la chanteuse Grace Toland. Jeudi 14 mars, 19h30 Centre Culturel Irlandais 7€, réservation indispensable (places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T19:30:00+01:00 – 2024-03-14T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T19:30:00+01:00 – 2024-03-14T20:30:00+01:00

Rencontrant un succès non démenti depuis 2015, notre Gaulín Traditional Singers’ Club se veut un espace privilégié pour tous ceux qui souhaitent chanter ou simplement écouter des mélodies traditionnelles, qu’elles soient irlandaises ou venues d’autres contrées. Au lendemain de la projection du beau documentaire de Bob Gallagher, cette édition spéciale mettra à l’honneur le Inishowen Traditional Singers’ Circle et, en particulier, la chanteuse Grace Toland. Elle-même originaire de la péninsule du Donegal, elle perpétue avec enthousiasme la riche tradition musicale de la communauté et se plaît à partager des refrains appris auprès de ses aînés et amis. Lors de ce Gaulín, elle entonnera pour nous plusieurs airs a cappella, accompagnée d’autres membres du cercle.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 0158521030 http://www.centreculturelirlandais.com/ https://twitter.com/cc_irlandais;https://www.facebook.com/ccirlandais/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/inishowen-traditional-singers-circle »}] Situé en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d’artistes irlandais contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage culturel, et accueille une communauté de résidents vibrante et créative. du lundi au dimanche de 14h à 18h (le mercredi jusqu’à 20h)