La casserole, objet politique ? Du charivari à la casserolade Vendredi 22 mars 2024, 10h00 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

Objet domestique par excellence, la casserole a fait une entrée tonitruante dans les manifestations contemporaines de colère populaire (ou casserolades). Elle était de fait très présente, déjà, dans les charivaris politiques du XIXe siècle, qui retiendront ici notre attention. Ces rites protestataires nocturnes, faits de bruit et de fureur, visaient à humilier publiquement, sous ses fenêtres, un adversaire politique. De quoi la casserole estelle alors le nom, dans des rites très masculins et très éloignés des pratiques culinaires ? C’est une autre histoire politique de la casserole qui s’esquisse alors, enracinée dans des pratiques et des imaginaires de la souveraineté populaire aujourd’hui oubliés. La casserole, au côté d’autres objets, a contribué à façonner un espace original de vigilance et de jugement civiques.

Intervenant

Emmanuel Fureix (université Paris-Est Créteil)

A propos de ce séminaire

Ce séminaire examinera les phénomènes de politisation des objets du quotidien aux époques moderne et contemporaine. Plutôt que d’examiner les objets appartenant aux élites du pouvoir, comme les cadeaux diplomatiques, il prend délibérément le parti de considérer les objets du « commun » (au sens de commonplace), qui traversent les vies ordinaires. En considérant des objets issus principalement de la sphère domestique, on s’interrogera sur la manière dont la matérialité de la vie courante et le politique s’interpénètrent et se transforment mutuellement à travers des objets hybrides.

Comité scientifique

Laurent Dedryvère (laboratoire Identités, Cultures, Territoires, Université Paris Cité), Emmanuel Fureix (Centre de recherche en histoire européenne comparée, université Paris-Est Créteil), Hélène Valance (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T10:00:00+01:00 – 2024-03-22T12:00:00+01:00

Jean Ignace Isidore Gérard Grandville (1803-1847), « Charivari », La Caricature, Paris, 1er septembre 1831. Bibliothèque nationale de France, département Réserve des livres rares

© RES FOL-LC2-2828, Z-1643-1646