Les « originaux grecs » dans l'art romain entre duplication et transposition : histoire(s) de supports

Vendredi 15 mars 2024, 14h00
INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

Le groupe statuaire des Trois Grâces est un original grec d’époque hellénistique au destin singulier. Son auteur et sa date précise de réalisation sont inconnus, et il ne fait pas partie des opera nobilia célébrés par les textes antiques. Pourtant, il a joui d’une fortune immense et ininterrompue de la fin de l’époque hellénistique à l’Antiquité tardive – puis de nouveau à partir de la Renaissance. Pour qui veut saisir la signification de cette œuvre, le silence des sources impose d’emprunter d’autres voies méthodologiques que celles traditionnellement appliquées à l’étude des copies romaines d’originaux grecs – de la Meisterforschung à la « critique de copies ». Cela oblige à s’interroger sur le processus de duplication en tant que tel, la transposition du motif sur une impressionnante variété de supports (miroirs, bijoux, mosaïques, vases), les contextes de production et d’exposition, les variations de formats ou de matériaux. Cette intervention a donc pour but d’illustrer l’apport des questionnements récents sur la « sérialité » dans l’art romain au prisme d’une œuvre singulière, et de contribuer à l’écriture de sa « biographie ».

Intervenante

Emmanuelle Rosso (Unité de recherche « Rome et ses renaissances », Sorbonne Université)

__

A propos de ce séminaire

Ce séminaire réunit étudiants à partir du master, enseignants et chercheurs qui s’intéressent à l’analyse d’images antiques, grecques et romaines, dans une perspective anthropologique. Comment les images qui nous sont parvenues ont-elles été produites, reçues, vues, regardées, utilisées, en fonction des supports qui les accueillent et les déterminent ? Comment peuventelles être analysées comme des sources à part entière en histoire, histoire de l’art, iconographie, archéologie et anthropologie, en dialogue avec les autres médias et avec les textes, pour comprendre comment les anciens se représentaient, se regardaient, se pensaient dans leur environnement ?

En partenariat avec le laboratoire Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA)

Comité scientifique

Cécile Colonna (INHA), Nikolina Kéi (ANHIMA), Alain Schnapp (université Paris 1 PanthéonSorbonne, émérite), Marie-Christine Villanueva-Puig (CNRS, émérite), Stéphanie Wyler (ANHIMA ∕ Université Paris Cité)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin
6 rue des petits champs 75002 Paris

2024-03-15T14:00:00+01:00 – 2024-03-15T16:00:00+01:00

Miroir en bronze doré orné des Trois Grâces, New York, Metropolitan Museum, inv. 1987.11.1.

