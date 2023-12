Comment ne pas publier un « coffee table book » ? INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, 5 mars 2024 13:00, Paris.

« Anthropologie/exotisme : pourquoi les images sont-elles devenues suspectes ? » Cette intervention questionnera la légitimité des images, et en particulier des belles images, en anthropologie. Celles-ci sont-elles en mesure de porter un propos scientifique, ou au contraire, font-elles courir le risque d’occulter ce dernier au profit d’un spectacle exotique de l’ailleurs ?

L’intervention sera suivie d’une table ronde avec François Havegeer et Sacha Léopold, créateurs du studio de design graphique « Syndicat », qui explore de longue date la question du document et des archives, et éditeurs de la revue Faire, dédiée au graphisme contemporain. (sous réserve)

Intervenants

François Havegeer et Sacha Léopold (graphistes), Anaïs Mauuarin (université de Gand ∕ musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles)

A propos de ce séminaire

Ce séminaire s’intéresse aux rencontres avec les images dans la vie quotidienne. Plutôt que de considérer les images uniquement comme des représentations, l’idée est de les inscrire dans une nuée d’usages, d’actes et de pratiques sociales ; et de réfléchir à leurs matérialités, aux émotions qu’elles suscitent, aux appropriations et circulations à l’échelle locale comme globale. Une attention particulière sera portée aux rapports de pouvoir que les images génèrent, et aux rôles qu’elles jouent dans la création et la consolidation des communautés d’appartenance. L’objectif est de dessiner un panorama global et connecté d’univers visuels tissés d’expériences individuelles et collectives.

Organisé par le laboratoire InVisu CNRS ∕ INHA

Comité scientifique

Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Ece Zerman (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-05T14:00:00+01:00 – 2024-03-05T17:00:00+01:00

Extrait de Jean-Paul Lebeuf, Du Cameroun au Tchad, Paris, Nathan, coll. « Terres et Hommes », 1954