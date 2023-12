Du projet au chantier : un aperçu de l’intervention de Lassus et Viollet-le-Duc à Notre-Dame (1843-1869) INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, 27 février 2024 17:00, Paris.

Du projet au chantier : un aperçu de l’intervention de Lassus et Viollet-le-Duc à Notre-Dame (1843-1869) Mardi 27 février 2024, 18h00 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

L’intervention de restauration conduite de 1843 à 1869 sur Notre-Dame de Paris par Lassus et Viollet-le-Duc a mobilisé pendant plus de deux décennies un chantier permanent de plus d’une centaine d’ouvriers. Elle est intervenue dans toutes les parties de l’édifice, tant sur les structures que sur les éléments fonctionnels et les décors. Ce chantier exceptionnel semble bien connu, mais n’a été commenté que selon des approches partielles, sur un certain nombre de points encore polémiques aujourd’hui. À l’heure où est conduite une opération d’ampleur comparable, cette présentation propose d’esquisser une vue d’ensemble de cette restauration du xixe siècle, d’en approcher l’échelle et la méthode, la durée, la stratégie et les principaux résultats.

Intervenant

Olivier Poisson (chercheur indépendant, conservateur général honoraire du patrimoine)

__

A propos

Ce cycle de conférences propose une communication régulière à destination du grand public sur le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, en partenariat direct avec le chantier scientifique Notre-Dame CNRS ∕ ministère de la Culture. Les interventions impliquent la participation d’une grande diversité de professionnels du patrimoine et de scientifiques. Des chercheurs impliqués dans le chantier scientifique piloté par le CNRS et le ministère de la Culture depuis 2019 pourront croiser ces différents regards en offrant au public un retour sur l’actualité du chantier. Les interventions varient les thématiques et les approches sur toute la durée du chantier de restauration.

En partenariat avec l’Association des scientifiques de Notre-Dame, le chantier scientifique de Notre-Dame CNRS ∕ ministère de la Culture, l’Inp, l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, et l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame de Paris

Responsable scientifique

Maxime L’Héritier (université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis)

Comité scientifique

Severine Blenner-Michel (Inp), Lindsey Cook (université d’État de Pennsylvanie), Lucie Grandjean (INHA), Maxime L’Héritier (université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis), Emilie Maume (Inp), Olivier Poisson (chercheur indépendant, conservateur général honoraire du patrimoine), Jonathan Truillet (EPND), Arnaud Ybert (université de Bretagne Occidentale)

Coordination scientifique du chantier scientifique de Notre-Dame CNRS ⁄ ministère de la Culture : Philippe Dillmann (CNRS), Pascal Liévaux (ministère de la Culture), Aline Magnien (LRMH), Martine Regert (CNRS)

Membres de l’Association des scientifiques de Notre-Dame

Lindsay Cook (université d’État de Pennsylvanie), Sophie Lagabrielle (musée de Cluny – musée national du Moyen Âge), Olivier Poisson (chercheur indépendant, conservateur général honoraire du patrimoine), Arnaud Ybert (université de Bretagne Occidentale)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-27T18:00:00+01:00 – 2024-02-27T19:30:00+01:00

2024-02-27T18:00:00+01:00 – 2024-02-27T19:30:00+01:00

La cathédrale de Paris en 2016

© Olivier Poisson