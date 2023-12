Les invisibles du Palais-Royal (1780-1900) INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, 6 février 2024 15:00, Paris.

Suscitant émerveillement et dégoût, fascination et méfiance, le lotissement de prestige voulu par le duc de Chartres a rapidement vu sa vocation première détournée. Le paisible jardin et les élégants bâtiments qui demeurent aujourd’hui témoignent de la première ambition de l’enclos, pourtant loin des vifs sentiments qu’il a pu engendrer chez ses contemporains. Cette conférence invite à explorer, au-delà du coup d’œil pittoresque, les personnes, espaces et activités invisibles dont le jardin du Palais-Royal a été le théâtre, de la construction des maisons en pourtour du jardin jusqu’à l’aube du xxe siècle.

Intervenantes

Justine Gain (EPHE ∕ École du Louvre), Florence Köll (BnF)

A propos de ce séminaire

Les séminaires du projet « Richelieu. Histoire du quartier » explorent les méthodes de recherche mises en œuvre dans l’étude du tissu urbain, et ouvrent de nouvelles perspectives au croisement entre histoire de l’art, de l’architecture, et les Humanités numériques.

Le cycle 2023-2024 aborde plus explicitement les résultats du projet, en exposant les méthodes et outils développés pour penser, modéliser et représenter l’ensemble des corpus. Les premières séances porteront surtout sur les enjeux numériques du chantier. Les séances suivantes saisiront des thématiques fortes comme la nature, l’argent, l’illicite dans le quartier Richelieu.

En partenariat avec l’École nationale des chartes, le Centre allemand d’histoire de l’art (DFK), la Bibliothèque nationale de France, l’École polytechnique fédérale de Lausanne, le Centre André Chastel, avec le soutien de la Banque de France et de la Fondation des sciences du patrimoine

Responsables scientifiques

Charlotte Duvette (INHA), Paul Kervegan (INHA), France Nerlich (INHA)

Programme de recherche

« Richelieu. Histoire du quartier », cheffe de projet Charlotte Duvette (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

