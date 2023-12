Des images en fragments : à propos des dieux sur une coupe attique à figures rouges INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, 2 février 2024 13:00, Paris.

Des images en fragments : à propos des dieux sur une coupe attique à figures rouges Vendredi 2 février 2024, 14h00 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

Une coupe attique à figures rouges de la fin de l’époque archaïque, trouvée dans une tombe de Tarquinia, nous est parvenue dans un état très lacunaire. Attribuée au peintre de Pythoclès, elle est aujourd’hui conservée au Cabinet des médailles. On reconnaît dans les fragments conservés un dieu et une déesse ailée au tondo, et à l’extérieur diverses divinités : Poséidon, Éros avec Aphrodite, une déesse ailée, peut-être Hermès. Ce cas d’étude sera l’occasion de revenir sur la manière d’aborder ces scènes lacunaires, en les replaçant dans les corpus connus, et de discuter de la catégorie moderne des « assemblées divines ».

A propos de ce séminaire

Ce séminaire réunit étudiants à partir du master, enseignants et chercheurs qui s’intéressent à l’analyse d’images antiques, grecques et romaines, dans une perspective anthropologique. Comment les images qui nous sont parvenues ont-elles été produites, reçues, vues, regardées, utilisées, en fonction des supports qui les accueillent et les déterminent ? Comment peuventelles être analysées comme des sources à part entière en histoire, histoire de l’art, iconographie, archéologie et anthropologie, en dialogue avec les autres médias et avec les textes, pour comprendre comment les anciens se représentaient, se regardaient, se pensaient dans leur environnement ?

En partenariat avec le laboratoire Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA)

Comité scientifique

Cécile Colonna (INHA), Nikolina Kéi (ANHIMA), Alain Schnapp (université Paris 1 PanthéonSorbonne, émérite), Marie-Christine Villanueva-Puig (CNRS, émérite), Stéphanie Wyler (ANHIMA ∕ Université Paris Cité)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T14:00:00+01:00 – 2024-02-02T16:00:00+01:00

Peintre de Pythoclès, Coupe attique à figures rouges, trouvée à Tarquinia, BnF, département des Monnaies, médailles et antiques

© Serge Oboukhoff ; BNF-CNRS-MSH Mondes