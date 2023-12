Céramiques attiques figurées sur les sites princiers de Vix et de Lavau (est de la France) INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, 19 janvier 2024 13:00, Paris.

Céramiques attiques figurées sur les sites princiers de Vix et de Lavau (est de la France) Vendredi 19 janvier 2024, 14h00 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

Les découvertes récentes de céramiques attiques figurées à Lavau et à Vix ouvrent de nouvelles pistes pour essayer de comprendre leur réception en milieu celte. Que les Celtes voyaient-ils, comment interprétaient-ils les images grecques sur les vases ? Sans espérer une réponse facile à cette question trop directe, nous observerons les nouveaux vases découverts, dans les tombes et sur l’habitat, pour tenter d’éclairer le regard que les Celtes portaient sur eux.

Intervenante

Ludi Chazalon (Nantes Université)

__

A propos de ce séminaire

Ce séminaire réunit étudiants à partir du master, enseignants et chercheurs qui s’intéressent à l’analyse d’images antiques, grecques et romaines, dans une perspective anthropologique. Comment les images qui nous sont parvenues ont-elles été produites, reçues, vues, regardées, utilisées, en fonction des supports qui les accueillent et les déterminent ? Comment peuventelles être analysées comme des sources à part entière en histoire, histoire de l’art, iconographie, archéologie et anthropologie, en dialogue avec les autres médias et avec les textes, pour comprendre comment les anciens se représentaient, se regardaient, se pensaient dans leur environnement ?

En partenariat avec le laboratoire Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA)

Comité scientifique

Cécile Colonna (INHA), Nikolina Kéi (ANHIMA), Alain Schnapp (université Paris 1 PanthéonSorbonne, émérite), Marie-Christine Villanueva-Puig (CNRS, émérite), Stéphanie Wyler (ANHIMA ∕ Université Paris Cité)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T14:00:00+01:00 – 2024-01-19T16:00:00+01:00

2024-01-19T14:00:00+01:00 – 2024-01-19T16:00:00+01:00

Amphore attique de type A, fragments trouvés à Vix.

© Cliché et dessin Klaus Rothe, restitution Ludi Chazalon